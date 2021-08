Salernitana sconfitta 1-3 dall’Aston Villa. Di Obi l’unica rete granata (Di domenica 8 agosto 2021) Da pochi minuti si è conclusa la gara amichevole tra Salernitana e Aston Villa. I campani, andati in vantaggio al 20? del primo tempo con Obi, si sono arresi alla fine per 3-1. Di Ings, El Ghazi (rigore) e Ashley Young le segnature della compagine inglese. Una prova a tratti incoraggiante quella offerta dalla squadra di Castori, che il prossimo 16 agosto farà il suo esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Reggina allo stadio Arechi prima del debutto in campionato a Bologna. Foto: Twitter Salernitana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 8 agosto 2021) Da pochi minuti si è conclusa la gara amichevole trae Aston. I campani, andati in vantaggio al 20? del primo tempo con Obi, si sono arresi alla fine per 3-1. Di Ings, El Ghazi (rigore) e Ashley Young le segnature della compagine inglese. Una prova a tratti incoraggiante quella offerta dalla squadra di Castori, che il prossimo 16 agosto farà il suo esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Reggina allo stadio Arechi prima del debutto in campionato a Bologna. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

