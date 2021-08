Salernitana, Obi illude. Poi Aston Villa (Di domenica 8 agosto 2021) BIRMINGHAM (INGHILTERRA) – A otto giorni dall’esordio ufficiale in?Coppa Italia, la?Salernitana esce a tesa alta dal Villa Park, sconfitta con il punteggio di 3-1 dall’Aston Villa. Presentatasi decisamente spuntata e con poche alternative, la squadra di Castori ha fatto rivedere alcune delle armi della scorsa stagione ma lo scarso peso offensivo contro un avversario di livello decisamente superiore ha reso impossibile il compito dei granata. Senza l’infortunato Veseli e gli assenti Mamadou e Lassana Coulibaly, Castori ha disegnato la Salernitana con il 4-5-1 con Djuric unico riferimento offensivo. Sulle ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 8 agosto 2021) BIRMINGHAM (INGHILTERRA) – A otto giorni dall’esordio ufficiale in?Coppa Italia, la?esce a tesa alta dalPark, sconfitta con il punteggio di 3-1 dall’. Presentatasi decisamente spuntata e con poche alternative, la squadra di Castori ha fatto rivedere alcune delle armi della scorsa stagione ma lo scarso peso offensivo contro un avversario di livello decisamente superiore ha reso impossibile il compito dei granata. Senza l’infortunato Veseli e gli assenti Mamadou e Lassana Coulibaly, Castori ha disegnato lacon il 4-5-1 con Djuric unico riferimento offensivo. Sulle ...

Advertising

OfficialUSS1919 : Risultato Finale Aston Villa - Salernitana 3 - 1 Reti: 20' Obi (S), 34' Ings (AV), 43' rig. El Ghazi (AV), 71' Youn… - InfoCilentoWeb : Aston Villa-Salernitana: non basta Obi ai granata, soddisfatto Castori - LucianoQuaranta : RT @OfficialUSS1919: Risultato Finale Aston Villa - Salernitana 3 - 1 Reti: 20' Obi (S), 34' Ings (AV), 43' rig. El Ghazi (AV), 71' Young (… - sportli26181512 : La Salernitana tiene testa per un'ora all'Aston Villa. Fiorentina, mancano i gol: La Salernitana tiene testa per un… - alessandro_psc : RT @OfficialUSS1919: Risultato Finale Aston Villa - Salernitana 3 - 1 Reti: 20' Obi (S), 34' Ings (AV), 43' rig. El Ghazi (AV), 71' Young (… -