Salernitana | Castori | “Tenuto buon ritmo contro avversario di altissimo spessore”

(Di domenica 8 agosto 2021) “Sono molto soddisfatto della gara di oggi, per settanta minuti abbiamo avuto unundi“. Così Fabrizioanalizza la sconfittal’Aston Villa in amichevole. “Tatticamente siamo stati sempre bene in partita, dopo il gol del vantaggio potevamo addirittura raddoppiare e il loro 2-1 nasce da un rigore assai discutibile. È stato un test utile, che ci avvicina al campionato e ci consente di tornare a casa con qualche certezza in più”, ha poi aggiunto l’allenatore della. Sul ...

Advertising

sportface2016 : Le parole di #Castori dopo la sconfitta contro l'#AstonVilla in amichevole - RSaltato : Ma possibile che nonostante Castori e Giuntoli sono amanti da una vita e nonostante che la Salernitana abbia una ro… - SampNews24 : #Bonazzoli #Salernitana, #Castori motiva la scelta: «Non ne valeva la pena» - granatissimi : Salernitana, Castori vede il bicchiere mezzo pieno: 'Fatta una buona gara' - ottopagine : Salernitana, Castori vedeil bicchiere mezzo pieno: 'Fatta una buona gara' #Salerno -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Castori

Lacade al Villa Park: è l'Aston Villa ad imporsi nell'amichevole con i granata con il punteggio di 3 - 1. Era però stata proprio la squadra allenata daa passare per prima in ...Lanon sfigura a cospetto di un avversario di assoluto spessore come l'Aston Villa che tra ...Villa Park di Birmingham dove i padroni di casa si sono imposti col risultato di 3 - 1...“Sono molto soddisfatto della gara di oggi, per settanta minuti abbiamo avuto un buon ritmo contro un avversario di altissimo spessore“. Così Fabrizio Castori analizza la sconfitta contro l’Aston Vill ...Aston Villa-Salernitana: l'undici di Castori ha tenuto testa all'Aston Villa per più di un'ora. La reti di Obi ha illuso la formazione ...