Rugani Juventus, la Fiorentina tenta l’assalto: la risposta dei bianconeri (Di domenica 8 agosto 2021) Rugani Juventus – Daniele Rugani è ancora al centro del mercato bianconero. Il difensore, rientrato alla Continassa dopo la doppia esperienza negativa al Rennes e al Cagliari, sembra essere destinato a restare alla Juventus nella stagione 2021/2022. Con la partenza di Demiral e le poche risorse da investire sul mercato (destinate all’acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo), il ruolo di quarto centrale è stato affidato proprio all’ex Empoli, con cui Massimiliano Allegri ha già lavorato. Nonostante ciò, alcuni club continuano a seguire il centrale classe 1994. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 8 agosto 2021)– Danieleè ancora al centro del mercato bianconero. Il difensore, rientrato alla Continassa dopo la doppia esperienza negativa al Rennes e al Cagliari, sembra essere destinato a restare allanella stagione 2021/2022. Con la partenza di Demiral e le poche risorse da investire sul mercato (destinate all’acquisto di Manuel Locatelli dal Sassuolo), il ruolo di quarto centrale è stato affidato proprio all’ex Empoli, con cui Massimiliano Allegri ha già lavorato. Nonostante ciò, alcuni club continuano a seguire il centrale classe 1994. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, la ...

