Rosalinda Celentano | perché si rasa sempre i capelli | la verità strappalacrime

Leggi su altranotizia

(Di domenica 8 agosto 2021), la figlia di Adrianoe Claudia Mori ha una bellezza semplice e naturale, resa ancor più magnetica da uno sguardo profondo e intenso. Un dettaglio inconfondibile del suo aspetto colpisce più di tutti gli altri: èta. Come mai non ha i-AltraNotizia E una scelta estetica o c’è dell’altro, cosa si nasconde dietro l’insolita scelta didi apparire in pubblicocon i...