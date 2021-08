Romina Carrisi non si è mai sentita ‘figlia di papà’ | così è andata a lavorare lì | retroscena impensabile

(Di domenica 8 agosto 2021) Non si è maifiglia di papà:racconta la sua vita, ecco cosa faceva in America, come ha vissuto lì.è l’ultimogenita della coppia di ‘Felicità’, ovvero Al Bano e. La coppia ha dato vita a Ylenia, scomparsa nel lontano 1993, Yari Marco, Cristel e, l’ultimogenita. Proprio quest’ultima L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

PasqualeMarro : #RominaCarrisi: “non voglio parlare dei miei genitori” - PasqualeMarro : #AlBanoCarrisi furioso con #RominaPower: “è tremendo che…” - zazoomblog : “Ho lavorato in uno strip club e…”: Romina Carrisi la rivelazione sul suo passato a Los Angeles - #lavorato #strip… - zazoomblog : Romina Carrisi Power: il segreto che scatena la furia di papà Albano - #Romina #Carrisi #Power: #segreto - PasqualeMarro : #RominaCarrisi manda in tilt papà #Albano -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Carrisi

NON PERDERTI ANCHE > 'Chi è questa fata?',seduce il web, il balletto in accappatoio è a luci rosse - VIDEO 'Sembrate gemelle', Ornella Muti e Naike Rivelli, il binomio è devastante - ...... come lei nessuna - FOTO Kasia Smutniak, perché ha tradito Pietro Taricone? La confessione clamorosa NON PERDERTI ANCHE > 'Chi è questa fata?',seduce il web, il balletto in ...Che Gossip, la rubrica con le notizia più hot della settimana: da Romina Power a Marco Liorni, cosa è successo?Il noto artista pugliese si è reso autore di un'ammissione sui figli, eleggendo la sua preferita. Scopriamo di chi si tratta ...