Roma | Viña si presenta | «Da bambino sognavo di giocare in Europa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 agosto 2021) Matias, nuovo giocatore della, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi Ai microfoni dei canali ufficiali della, il terzino Matiassi èto all’ambiente giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono entusiasta di essere approdato in un Club così prestigioso. Dadiine poterlo fare con la maglia dellami rende orgoglioso. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni e di scendere in ...