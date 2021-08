Roma | ufficiale il nuovo terzino sinistro!

(Di domenica 8 agosto 2021) Laha ufficializzato nei suoi social l’acquisto di Matías Viña. Il ventitreennesinistro andrà probabilmente ad occupare il posto del lungodegente Spinazzola all’interno dello scacchiere tattico di Mourinho. L’urugagio, ex calciatore del Palmeiras, arriverà nella capitale per dieci milioni di euro più tre di bonus, a manifestazione dell’importante investimento attuato dai giallorossi, specie in questo periodo. La, con un video su Twitter, ha dato il benvenuto al suocalciatore che andrà ad indossare la maglia numero cinque. LEGGI ANCHE: Spezia,un acquisto ...

AlfredoPedulla : #Mou gradisce #Belotti dai tempi del #Tottenham quando fu fatta un’offerta ufficiale rifiutata dalla #Roma. Sullo s… - DiMarzio : Ufficiale l'acquisto di #Vina da parte della @OfficialASRoma - Glongari : ?Adesso è anche ufficiale: nessuna complicazione, Matias #Vina ???? è un giocatore della #Roma ???? @tvdellosport - SPress24 : UFFICIALE, Vina è un nuovo giocatore della Roma: 'Entusiasta, un sogno essere qui' - CrapanzanoRobin : RT @DiMarzio: Ufficiale l'acquisto di #Vina da parte della @OfficialASRoma -

C'è una nuova e importante opportunità di lavoro per i laureati : nella Gazzetta del 6 agosto 2021 è stato infatti pubblicato il bando di concorso pubblico - per titoli ... di Appello di... Da bambino sognavo di giocare in Europa e poterlo fare con la maglia della Roma mi rende orgoglioso. Non vedo l'ora di mettermi a disposizione del mister e dei compagni e di scendere in campo davanti ... Ora è ufficiale: Matias Vina è un nuovo giocatore della Roma. Dopo un lungo corteggiamento, il club giallorosso ha dato l'annuncio dell'acquisto dell'esterno uruguaiano dal Palmeiras; oltre al comunic ... ROMA - la Roma rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Palmeiras, i diritti alle prestazioni sportive di Matias Viña, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 13 milioni di euro. L'acc ...