Roma, Reynolds ha deluso: si cerca il vice Karsdorp (Di domenica 8 agosto 2021) Calciomercato Roma, lo statunitense non ha convinto Mourinho. Giallorossi sul mercato in cerca di un terzino destro Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma è tornata sul mercato in cerca di un terzino destro da alternare a Rick Karsdorp. Bryan Reynolds non ha convinto Mourinho e nei prossimi giorni potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di acquisire esperienza. Il nome che maggiormente intriga Tiago Pinto è quello del 19enne Wilguens Paugain, il cui contratto con il Nancy è scaduto da poco più di un mese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

