Roger Federer, la leggenda del tennis compie 40 anni: la straordinaria carriera e la ricerca del finale perfetto dove nessuno ha mai osato (Di domenica 8 agosto 2021) Venti Slam, 103 titoli Atp, sei Finals, 310 settimane al numero uno (237 di queste consecutive) e 28 Masters 1000. Nato dove non si pensava sarebbe mai uscito uno come lui, Roger Federer rappresenta l’anello di congiunzione tra il tennis classico e quello moderno. L’amore ossessivo per il gioco lo ha guidato in ogni riadattamento. A tutto il resto ci ha pensato il suo talento: “Ha tanto di quel talento contenuto nel suo corpo – ha dichiarato Rod Laver anni fa – che è quasi difficile da credere. Direi che è quasi ingiusto che la stessa persona possa fare tutto come lui. E muoversi come sfiorasse solo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Venti Slam, 103 titoli Atp, sei Finals, 310 settimane al numero uno (237 di queste consecutive) e 28 Masters 1000. Natonon si pensava sarebbe mai uscito uno come lui,rappresenta l’anello di congiunzione tra ilclassico e quello moderno. L’amore ossessivo per il gioco lo ha guidato in ogni riadattamento. A tutto il resto ci ha pensato il suo talento: “Ha tanto di quel talento contenuto nel suo corpo – ha dichiarato Rod Laverfa – che è quasi difficile da credere. Direi che è quasi ingiusto che la stessa persona possa fare tutto come lui. E muoversi come sfiorasse solo il ...

