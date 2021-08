Rischio, coraggio e azzardo: Europei 1968, il nostro primo successo continentale (Di domenica 8 agosto 2021) Roma, 8 ago – Quella trionfale di Wembley è la quarta finale europea della nostra nazionale. Non altrettanto memorabili sono quelle di Rotterdam – nel 2000 contro la Francia, che pareggia il gol di Delvecchio al 90’ per poi sorpassarci definitivamente al golden gol – e di Kiev, dove nel 2004 la Spagna ci schianta con un perentorio 4-0. Per risalire al primo, indimenticabile, successo continentale della selezione azzurra dobbiamo tornare indietro nel tempo, negli anni della contestazione. Agli Europei del 1968. Anche calcisticamente parlando, il momento non è dei migliori. Solamente due estati prima il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 8 agosto 2021) Roma, 8 ago – Quella trionfale di Wembley è la quarta finale europea della nostra nazionale. Non altrettanto memorabili sono quelle di Rotterdam – nel 2000 contro la Francia, che pareggia il gol di Delvecchio al 90’ per poi sorpassarci definitivamente al golden gol – e di Kiev, dove nel 2004 la Spagna ci schianta con un perentorio 4-0. Per risalire al, indimenticabile,della selezione azzurra dobbiamo tornare indietro nel tempo, negli anni della contestazione. Aglidel. Anche calcisticamente parlando, il momento non è dei migliori. Solamente due estati prima il ...

