Rinnovo Kjaer, Milan pronto ad aumentare lo stipendio (Di domenica 8 agosto 2021) Il Milan ha intenzione di blindare il difensore danese Simon Kjaer con il Rinnovo del contratto: i dettagli dell’operazione Nell’estate del 2022 il contratto di Simon Kjaer con il Milan andrà in scadenza. I rossoneri hanno però tutta l’intenzione di blindare il centrale danese con il Rinnovo, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport. Probabile aumento di stipendio da 1,2 a 1,5 milioni di euro per un accordo di durata annuale o biennale. Trattativa non complicata, vista la reciproca stima tra il giocatore e tutto l’ambiente ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021) Ilha intenzione di blindare il difensore danese Simoncon ildel contratto: i dettagli dell’operazione Nell’estate del 2022 il contratto di Simoncon ilandrà in scadenza. I rossoneri hanno però tutta l’intenzione di blindare il centrale danese con il, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport. Probabile aumento dida 1,2 a 1,5 milioni di euro per un accordo di durata annuale o biennale. Trattativa non complicata, vista la reciproca stima tra il giocatore e tutto l’ambiente ...

Milan: il rinnovo di Kjaer entra nel vivo 1 La prossima potrebbe essere una settimana importante per il Milan sul fronte dei rinnovi di contratto. Il club rossonero confida di registrare passi avanti per il prolungamento di Simon Kjaer , in scadenza nel 2022. Non è ancora chiaro se il Milan offrirà solo un anno o due anni di contratto.

Gazzetta - Rinnovo Kjaer: pronto anche un piccolo aumento di ingaggio per il danese Milan News Milan, confermato Kjaer: rinnovo in arrivo Il Milan vorrebbe confermare Kjaer dopo l'ultima stagione e l'Europeo disputati magnificamente dal danese: infatti nei prossimi giorni ci potrebbe essere il rinnovo ...

Milan: aumento dell’ingaggio per Kjaer, resta un nodo per il rinnovo Le ultime notizie sul rinnovo di Simon Kjaer con il Milan inducono all'ottimismo. Ma c'è ancora qualcosa da risolvere ...

