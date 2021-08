Richiamo ogni anno | siamo in mano al vaccino | bollettino | continuano a salire i ricoveri

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 agosto 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a rimanere sotto controllo, nonostante la variante Delta stia rendendo questa estate più complicata di quella scorsa, a dispetto del(che protegge dalla malattia e dalla morte, ma non dal contagio). Per questo motivo è stato introdotto l'obbligo del Green Pass per accedere a determinati luoghi e servizi: bisogna ancora mantenere l'attenzione alta per sconfiggere la pandemia. Ildi oggi, domenica 8 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 5.735 contagiati, 1.991 guariti e 11 morti a fronte di 203.511 tamponi analizzati (circa 80mila meno di ieri), con il tasso di ...