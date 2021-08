Rialzarsi e correre È l' Italia che vince | Adesso portiamo i giovani in pista

(Di domenica 8 agosto 2021) L'appello di Jacobs vale per lo sport e per la vita. E il karateka Busà ha sconfitto obesità e bullismo mettendosi in gioco di DAVIDE RONDONI

L'appello di Jacobs vale per lo sport e per la vita. E il karateka Busà ha sconfitto obesità e bullismo mettendosi in gioco di DAVIDE RONDONI...la disciplina regina delle Olimpiadi e regala altra gioia a un paese che sta cercando di... al mio fianco, e in quel momento ho pensato solo ail più tranquillo possibile perché ...L’appello di Jacobs vale per lo sport e per la vita. E il karateka Busà ha sconfitto obesità e bullismo mettendosi in gioco ...Volare. Lo fanno quattro ragazzi italiani sulla pista olimpica di Tokyo, mentre alle loro spalle gli altri sessanta milioni da casa soffiano con un 'ooooh'. È una notte magica ...