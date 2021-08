Real Madrid, i convocati per l’amichevole contro il Milan: assente Hazard (Di domenica 8 agosto 2021) Attraverso i propri canali, il Real Madrid ha reso noti i convocati per l’amichevole contro il Milan, di scena a Klagenfurt nella giornata odierna di domenica 8 agosto. Il tecnico Carlo Ancelotti ha chiamato 22 calciatori, tra cui il nuovo acquisto Alaba. Spicca invece l’assenza di Eden Hazard. Di seguito l’elenco completo: ¡Nuestros convocados para el partido @acMilan! pic.twitter.com/ETUT77Zc5p — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) August 8, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021) Attraverso i propri canali, ilha reso noti iperil, di scena a Klagenfurt nella giornata odierna di domenica 8 agosto. Il tecnico Carlo Ancelotti ha chiamato 22 calciatori, tra cui il nuovo acquisto Alaba. Spicca invece l’assenza di Eden. Di seguito l’elenco completo: ¡Nuestros convocados para el partido @ac! pic.twitter.com/ETUT77Zc5p —C.F. (@) August 8, 2021 SportFace.

