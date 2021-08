Reading vs Swansea City EFL | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 8 agosto 2021) I rivali del campionatosi affrontano al Madejski Stadium martedì sera per un posto nel secondo round della Coppa EFL. Entrambe le squadre mirano a riprendersi dalla sconfitta nelle prime partite di campionato della campagna, con ilche perde contro lo Stokee loche perde 2-1 al Blackburn Rovers. Il calcio d’inizio divsè previsto per martedi 10 agosto 2021 alle ore alle 21 (ora italiana).vs: come ...