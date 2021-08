Quell’irresistibile voglia di Etna | una nuova svolta con Donnafugata | Firriato | Tenute Mannino | Pietradolce e Tenuta Bastonaca

Leggi su cityroma

(Di domenica 8 agosto 2021) Tramonto su vignetidi Alma Torretta E’ circa solo l’1% della produzione vinicola della Sicilia, ma se pensi all’isola ti viene in mente sempre di più innanzitutto l’ed i suoi vitigni esclusivi, carricante e nerello mascalese, e la fama di eleganza e longevità dei suoi vini. Pur resistendo il successo del Nero d’Avola e del più recente Grillo, sono oramai da diversi anni i vini dell’l’oggetto del desiderio sia per i produttori che per i consumatori. CantinaE i protagonisti di questo Rinascimento della viticoltura dell’, dopo il momento d’oro ...