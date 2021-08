Quella frase detta dalla madre in punto di morte | ha cambiato la sua vita

(Di domenica 8 agosto 2021) La perdita di una persona cara può provocare traumi e ferite, ma delle volte può generare situazioni imprevedibili come testimonia questa figlia. Ladi sua mamma è stato, per Elisa, un brutto momento. Ma, allo stesso tempo, si è riaffacciata alla fede grazie proprio ad unasua mamma. Ha chiesto consiglio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Ferrucc66935382 : @BeppeGrandini @EdoardoSmimmo Ti sembra una cosa intelligente quella che hai scritto? O volevi solo una frase ad ef… - PulcinoRossoner : RT @AlbertoLetizia2: #Durigon ha già detto di essere stato frainteso? O quella frase sul parco #FalconeBorsellino da intitolare al fratello… - OBrigant_81 : @AnnaRDelorenzo Quella leggerezza che quando ti senti giù di corda, lui è sempre pronto a rimetterti in carreggiata… - pvsassone : RT @AlbertoLetizia2: #Durigon ha già detto di essere stato frainteso? O quella frase sul parco #FalconeBorsellino da intitolare al fratello… - Zitellapersemp1 : @criflower Ho detestato quella frase #andràtuttobene perché sapevo che sarebbe andata diversamente tipo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quella frase

La Luce di Maria

Noi non capimmo subito, rimanemmo interdetti perché l'idea di fare i Pulcinella era ben distante da come ci sentivamo. Evidentemente però Renzo aveva avvertito un qualcosa di profondo ...Solo l'insistenza di Nelly Betcher, una giornalista della Rossiyskaya Gazeta, è riuscita a strappargli una: "Non fate di me un eroe, stavo semplicemente facendo il mio lavoro. Sentite invece ...La perdita di una persona cara può provocare traumi e ferite, ma delle volte può generare situazioni imprevedibili come testimonia una figlia.La mamma dello sprinter oro nella 4x100: «Sono badante, gli ho insegnato il rispetto. Da ragazza giocavo a basket, mia madre mi disse di smettere perché ero donna» ...