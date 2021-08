Quanti trofei e premi ha vinto Lionel Messi al FC Barcelona? (Di domenica 8 agosto 2021) In quella che è arrivata come una notizia scioccante per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, il FC Barcelona ha annunciato che la sua stella Lionel Messi non firmerà un nuovo contratto con il club. Ma Quanti premi ha vinto Lionel Messi giocando con il Barca? Ecco un resoconto. Quanti premi ha vinto Lionel Messi? La superstar argentina aveva il contratto in scadenza con il club dopo la stagione 2020-21. Ci si aspettava che firmasse un nuovo contratto, ma ora ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 agosto 2021) In quella che è arrivata come una notizia scioccante per gli appassionati di calcio di tutto il mondo, il FCha annunciato che la sua stellanon firmerà un nuovo contratto con il club. Mahagiocando con il Barca? Ecco un resoconto.ha? La superstar argentina aveva il contratto in scadenza con il club dopo la stagione 2020-21. Ci si aspettava che firmasse un nuovo contratto, ma ora ...

Advertising

GoalItalia : Dani Alves senza limiti: altra medaglia d'oro ?? La lista di successi è infinita ?? - 21jappy : @GiacomiAlessio @Jvts_it @RobertoSavino10 E quindi? Questo cambia il regolamento? Lo hanno deciso insieme. Vai a co… - lamelasulweb : @incognitarvo Ha fatto vincere più trofei lui a quel club di quanti ne avesse vinti in 100 anni - VivaLaPino : Chiedetevi pure quanti soldi e trofei ha guadagnato il Barça con Messi. Perché leggo i soli giudizi populisti che… - lamelasulweb : @Gabardino73 Certo infatti non ha fatto niente per il Barça, 15 anni lì e ha vinto più trofei lui di quanti ne abbi… -