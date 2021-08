PSG, è arrivata l’offerta per Messi: la situazione (Di domenica 8 agosto 2021) Come riporta Marca, proprio questa mattina il PSG si sarebbe mosso ufficialmente per Messi e l’entourage dell’argentino starebbe analizzando l’offerta. Il quotidiano spagnolo nega che il viaggio di Messi sia in programma già oggi, ma non esclude che possa compiersi tra qualche giorno. Sky Sport News parla di un’offerta di contratto biennale che il calciatore starebbe valutando attentamente. Il club francese starebbe spingendo per chiudere il prima possibile la trattativa, così da poter annunciare al mondo l’arrivo a Parigi dell’ex numero 10 del Barcellona, pronto a riabbracciare l’amico ed ex compagno Neymar. Sembre secondo Marca ... Leggi su rompipallone (Di domenica 8 agosto 2021) Come riporta Marca, proprio questa mattina il PSG si sarebbe mosso ufficialmente pere l’entourage dell’argentino starebbe analizzando. Il quotidiano spagnolo nega che il viaggio disia in programma già oggi, ma non esclude che possa compiersi tra qualche giorno. Sky Sport News parla di un’offerta di contratto biennale che il calciatore starebbe valutando attentamente. Il club francese starebbe spingendo per chiudere il prima possibile la trattativa, così da poter annunciare al mondo l’arrivo a Parigi dell’ex numero 10 del Barcellona, pronto a riabbracciare l’amico ed ex compagno Neymar. Sembre secondo Marca ...

