Protezione civile: allarme incendi "Le temperature che ci attendiamo nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione" (Di domenica 8 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal dipartimento della Protezione civile: Il nostro Paese nei prossimi giorni sarà interessato da temperature molto elevate, condizione che faciliterà la propagazione di incendi boschivi su tutto il territorio. A partire da domenica 8 agosto, le temperature subiscono un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valori prossimi ai 45°C. “Sul fronte della lotta agli ... Leggi su noinotizie (Di domenica 8 agosto 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal dipartimento della: Il nostro Paese neisarà interessato damolto elevate, condizione che faciliterà la propagazione diboschivi su tutto il territorio. A partire da domenica 8 agosto, lesubiscono un aumento su tutto il Centro-Sud, raggiungendo valori elevati nelle giornate di martedì e mercoledì, 10 e 11 agosto. In queste due giornate le località interne della Sicilia e della Sardegna registreranno valoriai 45°C. “Sul fronte della lotta agli ...

