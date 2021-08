Prima la coltellata, poi la maxi rissa fra giovanissimi fuori dal locale: picchiati anche i carabinieri (Di domenica 8 agosto 2021) I militari sono intervenuti, ma il caos era tale che non hanno potuto fare molto, quando meno in un momento iniziale in cui i violenti sembravano incontenibili e le forze di polizia ... Leggi su today (Di domenica 8 agosto 2021) I militari sono intervenuti, ma il caos era tale che non hanno potuto fare molto, quando meno in un momento iniziale in cui i violenti sembravano incontenibili e le forze di polizia ...

Advertising

infoitinterno : Prima la coltellata, poi la maxi rissa fra giovanissimi fuori dal locale: picchiati anche i carabinieri - Today_it : Prima la coltellata, poi la maxi rissa fra giovanissimi fuori dal locale: picchiati anche i carabinieri - PalermoToday : Prima la coltellata, poi la maxi rissa fra giovanissimi fuori dal locale: picchiati anche i carabinieri… - jiminthope : 'Anche noi possiamo avere paura a girare da soli di notte'. Gianpietro ti rendi conto che io come donna non solo de… - Nonha_stata : Del #greenpass riparleremo alla prima coltellata che si becca in barista -