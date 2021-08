Preghiera di oggi 8 agosto alla Madonna di Valverde (Di domenica 8 agosto 2021) La Madonna appare a un pericoloso malfattore ed è straordinario ciò che avviene: lui si converte all’istante. Il brigante ogni giorno si appostava nel bosco costeggiante la strada che dalla città di Catania giunge fino alla via antica in prossimità della “vallis viridis”, oggi detta Valverde. Fu lì che gli si presentò la Madonna. Era L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 8 agosto 2021) Laappare a un pericoloso malfattore ed è straordinario ciò che avviene: lui si converte all’istante. Il brigante ogni giorno si appostava nel bosco costeggiante la strada che dcittà di Catania giunge finovia antica in prossimità della “vallis viridis”,detta. Fu lì che gli si presentò la. Era L'articolo proviene da La Luce di Maria.

