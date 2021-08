Preghiera della sera del 8 Agosto 2021: “Metti la Tua mano sul mio cuore” (Di domenica 8 agosto 2021) “Metti la Tua mano sul mio cuore”. Con la Preghiera della sera di oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 8 agosto 2021) “la Tuasul mio”. Con ladi oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della "Taci! Esci da lui!" presentato ad Olbia l'ultimo libro dell'esorcista don Gianni Sini ...anche detto che ogni preghiera esorcistica che viene fatta ottiene sempre risultati positivi'. Il Maligno opera anche attraverso le ossessioni . Alcune forme di queste coincidono con disturbi della ...

Ogni cammino ha il suo pane La prima cosa è meditare la Parola, ed a ciò occorre dedicare almeno una parte della Domenica ... Nella preghiera, in cui chiedere il discernimento dei nostri atti, pensieri, parole e sentimenti. Be ...

Preghiera della sera del 7 Agosto 2021: “Maria non abbandonarmi” La Luce di Maria Messina, Ganzirri celebra il Patrono San Nicola Anche quest’anno a causa del Covid la tradizionale festa di S. Nicola a Ganzirri è stata “ridotta” alla solenne celebrazione eucaristica che si è svolta nel campetto della scuola “F. Petrarca”, messo ...

Merkel e Santos ad Assisi: ecco perché è stato un viaggio in un luogo unico La prima visita della cancelliera tedesca al Sacro Convento per ricevere la Lampada della Pace di Assisi. Una luterana osservante, figlia di un pastore luterano, in preghiera dava ...

