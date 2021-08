Precampionato 2021 | Serie A | il calendario amichevoli di tutte le squadre

(Di domenica 8 agosto 2021) Tutto pronto per un’estate di preparazione e di primi scampoli di grande calcio. Le ventidiA sono pronte ai vari ritiri– chi in città e chi in montagna, o chi addirittura al mare – e per iniziare a testare nuovi acquisti, nuovi schemi e nuovi stili di gioco. Grande attesa per le prossime settimane, Sportface.it vi terrà aggiornati sul programma didileitaliane.ATALANTA 16 luglio Ore 17:00, Atalanta-AlbinoGandino 13-0 18 luglio Ore 17:00, Atalanta-Maccabi Bnei Raina 1-1 31 luglio Ore 16:30, ...

Advertising

sportface2016 : Il video con gli highlights di #AstonVilla-#Salernitana - zazoomblog : Formazioni ufficiali Napoli-Ascoli amichevole precampionato 2021 - #Formazioni #ufficiali #Napoli-Ascoli - sportface2016 : #NapoliAscoli: le formazioni ufficiali. Le scelte di #Spalletti - sportface2016 : #AstonVillaSalernitana, le formazioni ufficiali - infoitsport : LIVE – Barcellona-Juventus, amichevole precampionato 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Precampionato 2021

Sportface.it

Nelha partecipato a una sola amichevole , contro il Crotone, dove si era reso protagonista con un gol e tre assist. Le condizioni di Calhanoglu andranno verificate in vista dell'ultimo ...Il tecnico blaugrana Ronald Koeman ha diramato la lista dei 21 convocati per la sfida: assenti Aguero e Lenglet , dentro Coutinho pronto all'esordio nei match di. L'attaccante argentino ...Il video con gli highlights dell’amichevole tra Aston Villa e Salernitana, andata in scena al Villa Park di Birmingham e terminata 3-1. Impegno decisamente di livello alto per gli uomini di Castori, c ...La Salernitana esce sconfitta ma con buone indicazioni dal Villa Park di Birmingham, dove i campani hanno affrontato l’Aston Villa. Termina 3-1 per i padroni di casa, che si impongono in rimonta dopo ...