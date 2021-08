Pozzallo, attracca la Ocean Viking con 549 migranti: tamponi a tutti e poi nave quarantena (Di domenica 8 agosto 2021) È arrivata a Pozzallo la nave Ong Ocean Viking, con a bordo 549 migranti. Ci sono molti minori. Dopo le visite sanitarie e il tampone per verificare eventuali positività al Covid-19 saranno trasferiti a bordo della nave quarantena. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) È arrivata alaOng, con a bordo 549. Ci sono molti minori. Dopo le visite sanitarie e il tampone per verificare eventuali positività al Covid-19 saranno trasferiti a bordo della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

