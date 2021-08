Pomezia, piromani in azione. Due incendi nella notte: residenti in strada per salvare le auto (FOTO E VIDEO) (Di domenica 8 agosto 2021) Paura questa notte a Pomezia tra i cittadini, svegliati dall’odore del fumo e dal suono delle sirene. Due incendi a poca distanza uno dall’altro hanno svegliato i residenti del quartiere Primavera. E’ successo poco dopo le 2:40 di questa notte: i due roghi sono stati appiccati nei pressi di piazzale delle Regioni, nelle sterpaglie. Uno dei due incendi ha interessato l’area verde adiacente l’asilo che, per fortuna, non è stato raggiunto dalle fiamme grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Pomezia. L’altro incendio è invece stato appiccato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Paura questatra i cittadini, svegliati dall’odore del fumo e dal suono delle sirene. Duea poca distanza uno dall’altro hanno svegliato idel quartiere Primavera. E’ successo poco dopo le 2:40 di questa: i due roghi sono stati appiccati nei pressi di piazzale delle Regioni, nelle sterpaglie. Uno dei dueha interessato l’area verde adiacente l’asilo che, per fortuna, non è stato raggiunto dalle fiamme grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco di. L’altroo è invece stato appiccato a ...

Advertising

CorriereCitta : Pomezia, piromani in azione. Due incendi nella notte: residenti in strada per salvare le auto (FOTO E VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia piromani Ardea, ancora un incendio doloso: a fuoco discarica abusiva (FOTO) Il Corriere della Città Ardea, ancora un incendio doloso: a fuoco discarica abusiva (FOTO) Ancora fiamme ad Ardea, dove nel tardo pomeriggio di oggi, 20 luglio, un incendio ha visto bruciare i cumuli di rifiuti della discarica a cielo aperto di Via dei Colli Marini, a Tor San Lorenzo, in zo ...

Ancora fiamme ad Ardea, dove nel tardo pomeriggio di oggi, 20 luglio, un incendio ha visto bruciare i cumuli di rifiuti della discarica a cielo aperto di Via dei Colli Marini, a Tor San Lorenzo, in zo ...