Pjanic | la solitudine della panchina Zero minuti contro la Juve

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 9 agosto 2021) Miralemnon è entrato in campo nel match amichevole del Trofeo Gamperla sua ex squadra.per il bosniaco. Un segnale preciso da parte di Ronald Koeman che ormai vede il centrocampista fuori dal progetto dei blaugrana.lascerà certamente il Barcellona e proprio lapotrebbe essere la sua nuova destinazione, con Massimiliano Allegri che è in cerca di un regista.vuole lama i bianconeri intanto stanno lavorando per chiudere Locatelli che resta la priorità. Non è escluso però il doppio colpo in mediana, a ...