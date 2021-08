Pezzella-Torino si può fare: ecco le cifre per portare l’argentino in granata (Di domenica 8 agosto 2021) I contatti sull’asse Firenze-Torino si intensificano, nonostante l’agente di Germàn Pezzella Martin Guastadisegno neghi con fermezza di aver incontrato rappresentanti granata. Ma se è certo che non abbia parlato né con il presidente Cairo, né con il responsabile dell’area tecnica Vagnati, è altrettanto vero che abbia discusso con emissari del Toro mandati a trattare per l’argentino. Pezzella, la Fiorentina chiede 9 milioni. Il Toro pensa già alle alternative Ai piemontesi Pezzella piace da tempo, si sa, ma per cedere il neo-campione del sudamerica al Torino la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 8 agosto 2021) I contatti sull’asse Firenze-si intensificano, nonostante l’agente di GermànMartin Guastadisegno neghi con fermezza di aver incontrato rappresentanti. Ma se è certo che non abbia parlato né con il presidente Cairo, né con il responsabile dell’area tecnica Vagnati, è altrettanto vero che abbia discusso con emissari del Toro mandati a trattare per, la Fiorentina chiede 9 milioni. Il Toro pensa già alle alternative Ai piemontesipiace da tempo, si sa, ma per cedere il neo-campione del sudamerica alla ...

