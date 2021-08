Peter Halley ha dato nuova vita alle pareti del museo Nivola | con immagini psichedeliche | dense di colori e di riferimenti all' arte del passato Fino al 22 agosto

(Di domenica 8 agosto 2021) "Antesteria" dia Orani (Nu) guarda le foto Si intitola Antesteria il rimando è alla festa primaverile dei fiori per il dio greco Dioniso – la mostra/installazione cheha pensato per ilsardo. Leggi anche › ...

E torniamo a New York: il museo ospita - inaugurata a maggio e aperta fino al 15 settembre - una mostra di, newyorkese puro, 57 anni, mostro sacro del neo - concettualismo americano. ...Astrazioni geometriche, sezioni policromatiche, celle, circuiti, fluidi. Traiettorie minimaliste per disegnare un futuro radioso e possibile. In altre parole: "Fare". (...) Leggi l'articolo integrale sul giornale in edicola Elia ZupelliDal centro di New York al cuore della Sardegna la strada dell'arte è molto breve. Nel cuore della Sardegna, ai piedi del monte Gonare, piena Barbagia, c'è il paesino di Orani, meno di tremila anime ma ...