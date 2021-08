Pesaro | tentato di sedare maxi rissa | feriti due carabinieri

(Di domenica 8 agosto 2021) commenta Duesono rimastinel tentativo diunatra nigeriani e albanesi scoppiata all'alba di sabato fuori da una discoteca di Marotta di Mondolfo (), per ...

commenta Due carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di sedare una maxi rissa tra nigeriani e albanesi scoppiata all'alba di sabato fuori da una discoteca di Marotta di Mondolfo (), per motivi legati allo spaccio di droga nella zona. I militari, che prestano servizio al Nucleo Radiomobile di Fano, sono stati feriti e portati in ospedale con una prognosi di 15 e 20 giorni. MAROTTA - Alba di paura e sangue a Marotta di Mondolfo. Aggressioni e una maxi-rissa nelle vicinanze del Miu Discodinner, dove venerdì si teneva Metropoly of music. All'esterno ...