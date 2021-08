"Per noi cantanti è pericoloso". Petra Magoni rifiuta il tampone, concerto annullato: caos a Lucca (Di domenica 8 agosto 2021) Una strana storia, quella di cui è protagonista la cantante Petra Magoni, che avrebbe dovuto andare in scena con un concerto in calendario per venerdì 6 agosto all'interno della rassegna "Stanno tutti bene", festival di Gragnano, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca. Peccato però che l'evento sia stato annullato all'ultimo minuto perché la cantante ha rifiutato di presentare l'esito negativo di un tampone anti-Covid. Ne sono seguite accuse reciproche tra la cantante e l'organizzazione. "Non è vero che mi sono tirata indietro, sono loro che mi hanno impedito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) Una strana storia, quella di cui è protagonista la cantante, che avrebbe dovuto andare in scena con unin calendario per venerdì 6 agosto all'interno della rassegna "Stanno tutti bene", festival di Gragnano, nel comune di Capannori, in provincia di. Peccato però che l'evento sia statoall'ultimo minuto perché la cantante hato di presentare l'esito negativo di unanti-Covid. Ne sono seguite accuse reciproche tra la cantante e l'organizzazione. "Non è vero che mi sono tirata indietro, sono loro che mi hanno impedito di ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Grazie di cuore! Vi garantisco che ce la metterò tutta. Riporrò tutto il mio impegno per non deludere le vostre asp… - marcoconterio : 'Sta per succedere una cosa..' Grazie, Franco Bragagna, per esser stato il cuore e la spontanea e incredula felici… - insopportabile : Corressimo nella stessa direzione, per lo stesso obbiettivo, un tratto per uno, fidandoci degli altri consci che il… - sel2by3 : RT @guffanti_marco: I #novax sono dei mentecatti. Alcuni di noi si limitano a deriderli; altri - giustamente - li usano per fare soldi. htt… - TitiRode : RT @Simonet23038465: A Lei che c'e' sempre stato per gli italiani. A Lei che resiste ai suoi detrattori, ai mass media al soldo del potere,… -