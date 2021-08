Per le medaglie olimpiche il Coni sborserà 7 milioni. L'Italia chiude decima a Tokyo 2020 (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - La pioggia di medaglie azzurre alle Olimpiadi di Tokyo costerà al Coni sette milioni e cinquanta mila euro. Per questa edizione dei Giochi sono stati infatti aumentati del 20% lordo i premi per gli atleti Italiani che salgono sul podio, portandoli a 180mila euro per l'oro, 90mila per l'argento e 60mila per il bronzo. Calcolando anche le competizioni di squadra come staffette ed equipaggi del canottaggio, le 40 medaglie azzurre si traducono in 73 premi, di cui 18 per l'oro, 17 per l'argento e 38 per il bronzo. Per le medaglie più nobili l'AGI ha calcolato che ci sarà ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - La pioggia diazzurre alle Olimpiadi dicosterà alsettee cinquanta mila euro. Per questa edizione dei Giochi sono stati infatti aumentati del 20% lordo i premi per gli atletini che salgono sul podio, portandoli a 180mila euro per l'oro, 90mila per l'argento e 60mila per il bronzo. Calcolando anche le competizioni di squadra come staffette ed equipaggi del canottaggio, le 40azzurre si traducono in 73 premi, di cui 18 per l'oro, 17 per l'argento e 38 per il bronzo. Per lepiù nobili l'AGI ha calcolato che ci sarà ...

Advertising

chetempochefa : Splendida medaglia di bronzo nella lotta per il nostro Abraham #Conyedo ???? ?? E ora sono 39 medaglie per la nostra… - rtl1025 : ??E' record assoluto di medaglie alle #Olimpiadi per l'Italia. Nel karate specialità kumite 75 kg a #Tokyo2020… - smenichini : Seguo le #Olimpiadi da una vita, mezzo secolo, e ci sono sempre stati territori proibiti, podi impossibili, medagli… - gabelmanu : RT @Cassio39592131: Gli italiani sportivi ringraziano i due MATTEO per il silenzio che hanno mantenuto prima di ogni gara in cui erano pres… - GuelfiLuca : . #ItaliaTeam medagliere finale ci vede in 10 pozione a pari Oro con le altre corazzate Europee e come migliore eur… -