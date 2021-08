Pe le medaglie olimpiche il Coni sborserà 7 milioni L' Italia chiude decima a Tokyo 2020

Leggi su agi

(Di domenica 8 agosto 2021) AGI - La pioggia diazzurre alle Olimpiadi dicosterà alcirca settedi euro. Per questa edizione dei Giochi sono stati infatti aumentati del 20% lordo i premi per gli atletini che salgono sul podio, portandoli a 180mila euro per l'oro, 90mila per l'argento e 60mila per il bronzo. Calcolando anche le competizioni di squadra come staffette ed equipaggi del canottaggio, le 40azzurre si traducono in almeno 70 premi, di cui 18 per l'oro, 16 per l'argento e 36 per il bronzo. Per lepiù nobili l'AGI ha calcolato che ci sarà ...