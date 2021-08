Advertising

ProDocente : PCTO, gli spazi adibiti alle attività devono rispettare le disposizioni anti Covid - orizzontescuola : PCTO, gli spazi adibiti alle attività devono rispettare le disposizioni anti Covid - paccipaccipacci : RT @MuseoArcheoCa: Gli studenti del Liceo Euclide di Cagliari hanno realizzato alcuni brevi video per il loro progetto PCTO. Questo è il pr… - MuseoArcheoCa : Gli studenti del Liceo Euclide di Cagliari hanno realizzato alcuni brevi video per il loro progetto PCTO. Questo è… - giugiulolaxlife : RT @VincenzoBattil2: Domani esame di maturità, vi do questo spoiler nella discussione pcto citerò gli sconnessi, e non sto assolutamente sc… -

Ultime Notizie dalla rete : PCTO gli

Orizzonte Scuola

...che hanno scelto i Corsi Estivi Cestim come ambito ideale in cui svolgere l'esperienza di(ex ... Trastudenti delle superiori che hanno affiancato bambini e ragazzi nell'apprendimento dell'...... e di orientare le studentesse estudenti che nutrono un particolare interesse per la ... in modalità di(Percorsi per le competenze trasversali e orientamento). Le 40 ore da svolgere presso le ...Continua il progetto del Ministero Istruzione “Scuola aperta d’estate” con “Cinema sotto le stelle” all’Arena Majorana-Pisano, l’unica Arena scolastica della regione. Il 10 agosto alle ore 20.00 è la ...Abrar è una ragazza di 14 anni di origine marocchina: dopo qualche anno come studentessa dei corsi estivi di italiano per stranieri del Cestim, quest'estate ha voluto mettersi in gioco come volontaria ...