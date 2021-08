“Parsifal” | nelle sale dal 16 settembre l’opera di Marco Filiberti

(Di domenica 8 agosto 2021) È in arrivoitaliane, distribuito da 30 Holding, "", un appassionato progetto di opera d'arte totale, realizzata dal regista, scrittore e sceneggiatore, noto al pubblico e alla critica per film quali "Il Compleanno" e "Poco più di un anno fa - Diario di un pornodivo".Il cast è costituito dagli attori della Compagnia degli Eterni Stranieri: Matteo Munari, Diletta Masetti, Luca Tanganelli, Giovanni De Giorgi, Elena Crucianelli, Zoe Zolferino (e lo stesso), condotti daa questo appuntamento dopo un ...

GamingToday4 : PARSIFAL di Marco Filiberti arriva nelle sale a settembre - Insidetheshowit : Parsifal di Marco Filiberti, Nelle sale dal 16 settembre - - susydigennaro : RT @napolimagazine: CINEMA - 'Parsifal' di Marco Filiberti, dal 16 settembre nelle sale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - 'Parsifal' di Marco Filiberti, dal 16 settembre nelle sale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CINEMA - 'Parsifal' di Marco Filiberti, dal 16 settembre nelle sale -

Ultime Notizie dalla rete : Parsifal nelle

IL FOGLIETTONE

In programma, però, c'era anche, un'opera ispirata a un loro pezzo del '73 che loro ... di Rossella Pastore) Luca Argentero/ DocTue Mani alla conquista della Spagna DA ELISA ISOARDI A ...- i parcheggi, perlopiù a pagamento, sonoimmediate vicinanze. L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA ...Italia Nostra del Vastese continua la ricerca scientifica sul sito in collaborazione con la...PARSIFAL, film scritto e diretto da Marco Filiberti, uscirà nelle sale dal 16 settembre 2021; ti avevamo già parlato di quest'opera in passato in questo articolo del 2019 in cui puoi trovare part ...Parsifal, scheda del film di e con Marco Filiberti, con Matteo Munari, leggi la trama e la recensione, guarda il trailer, ecco quando esce il film e dove vederlo al cinema o in Streaming online.