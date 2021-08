Parma, per Cornelius avanza il Trabzonspor: accordo vicino (Di domenica 8 agosto 2021) Parma, per Cornelius avanza il Trabzonspor: le parti sarebbero vicine a trovare un accordo per il trasferimento dell’attaccante Andreas Cornelius sarebbe sempre più vicino al trasferimento in Turchia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante dovrebbe lasciare il Parma e accettare l’offerta del Trabzonspor. Il centravanti danese è vicino all’accordo per un quadriennale con il club turco, che la prossima settimana inizierà il campionato. Cornelius, nel frattempo, è ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 agosto 2021), peril: le parti sarebbero vicine a trovare unper il trasferimento dell’attaccante Andreassarebbe sempre piùal trasferimento in Turchia. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante dovrebbe lasciare ile accettare l’offerta del. Il centravanti danese èall’per un quadriennale con il club turco, che la prossima settimana inizierà il campionato., nel frattempo, è ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il #Parma. E ha chiesto di essere liberato per il… - Agenzia_Ansa : FLASH I Lukaku al Chelsea, è fatta per 115 milioni cash. Il belga ha chiesto di non allenarsi e non andrà a Parma #ANSA - InterClubIndia : RT @RiccardoDanna1: #Lukaku ha chiesto e ottenuto di non giocare amichevole con il #Parma e ha chiesto di essere liberato per il #Chelsea.… - nasamissioni : RT @Noiconsalvini: Anche a Tavazzano (Lodi), Salsomaggiore Terme (Parma), Corteno (Brescia) e Lodi si firma per il #referendumgiustizia! ??… - LaCavandoli : RT @LegaSalvini: Anche a Tavazzano (Lodi), Salsomaggiore Terme (Parma), Corteno (Brescia) e Lodi si firma per il #referendumgiustizia! ??El… -