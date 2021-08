Papa Francesco ha ottenuto il Green Pass (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Fonti vaticane hanno confermato che Papa Francesco, da sempre favorevole al vaccino anti-covid, ha regolarmente ottenuto il suo Green Pass essendosi fatto inoculare il siero lo scorso gennaio, in vista della sua successiva trasferta in Iraq. In Vaticano intanto proseguono i lavori per adeguare lo svolgimento dei prossimi eventi, al coperto, alle nuove normative in vigore. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione dell'adesione da parte di Bergoglio alle iniziative di contrasto alla diffusione del virus. All'inizio del 2021, in una intervista, il Pontefice ebbe modo di chiedersi come mai vi fosse chi ... Leggi su agi (Di domenica 8 agosto 2021) AGI - Fonti vaticane hanno confermato che, da sempre favorevole al vaccino anti-covid, ha regolarmenteil suoessendosi fatto inoculare il siero lo scorso gennaio, in vista della sua successiva trasferta in Iraq. In Vaticano intanto proseguono i lavori per adeguare lo svolgimento dei prossimi eventi, al coperto, alle nuove normative in vigore. Si tratta di un'ulteriore dimostrazione dell'adesione da parte di Bergoglio alle iniziative di contrasto alla diffusione del virus. All'inizio del 2021, in una intervista, il Pontefice ebbe modo di chiedersi come mai vi fosse chi ...

Advertising

vaticannews_it : #8agosto #PapaFrancesco sottolinea che a Dio interessa tutto della nostra vita, vuole intimità con noi e per questo… - SkyTG24 : Green pass in Vaticano, anche Papa Francesco ha il suo - caritas_milano : Le eccedenze dell'Ortomercato diventano conserve per gli Empori e le Botteghe della solidarietà. Ecco come lottare… - Agenzia_Italia : Papa Francesco ha ottenuto il Green Pass - sulsitodisimone : Papa Francesco ha ottenuto il Green Pass -