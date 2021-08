Pallanuoto, Sandro Campagna: “Un’Olimpiade così fa male, ma può essere trampolino di una rinascita” (Di domenica 8 agosto 2021) Il Settebello ha concluso l’esperienza di Tokyo 2020 con un settimo posto battendo ai tiri di rigore il Montenegro dopo il 14 pari dei tempi regolamentari. Tanto rammarico per una spedizione Olimpica arrivata da campioni del mondo che andava a caccia di un posto sul podio. “La partita era da vincere già prima dei rigori. Oggi c’è stato più ordine in attacco, anche se per ovvie ragioni l’intensità non è stata altissima. Del resto si affrontavano due squadre che avevano ambizioni di medaglie, alle 9 e 30 del mattino, quindi le motivazioni non erano al top”, commenta Sandro Campagna. La netta sconfitta subita ai quarti contro la Serbia non è stata ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Il Settebello ha concluso l’esperienza di Tokyo 2020 con un settimo posto battendo ai tiri di rigore il Montenegro dopo il 14 pari dei tempi regolamentari. Tanto rammarico per una spedizione Olimpica arrivata da campioni del mondo che andava a caccia di un posto sul podio. “La partita era da vincere già prima dei rigori. Oggi c’è stato più ordine in attacco, anche se per ovvie ragioni l’intensità non è stata altissima. Del resto si affrontavano due squadre che avevano ambizioni di medaglie, alle 9 e 30 del mattino, quindi le motivazioni non erano al top”, commenta. La netta sconfitta subita ai quarti contro la Serbia non è stata ancora ...

