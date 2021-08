Pallamano femminile | Olimpiadi Tokyo | la Francia fa doppietta | Russia sconfitta 30-25 in finale

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020, #Handball: la Francia conquista l’oro e supera l’Italia nel medagliere - IM__Gab : Non la Francia che ci supera all’ultimo nel medagliere con la vittoria nella pallamano femminile. - ReadyPlayer1___ : Pure la pallamano femminile hanno vinto - nebulosa_mente : RT @bepponato: Costretto a gufare Francia nella finale di pallamano femminile dopo esser finiti dietro di un nulla anche alla Germania e la… - zazoomblog : LIVE – Roc-Francia 16-19 finale oro pallamano femminile Tokyo 2020 (DIRETTA) - #Roc-Francia #16-19 #finale… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano femminile

Sportface.it

... Ore 3:45 - CICLISMO SU PISTAOmnium (Tempo Race, seconda prova); Ore 4:00 - GINNASTICA RITMICA All - Around a squadre (FINALE); Ore 4:00 -(FINALE BRONZO); Ore 4:09 - ...Si è conclusa la sfida per la medaglia di bronzo, vinta dalla Norvegia sulla Svezia con un punteggio dio 36 a 19. Ginnastica ritmica Grande successo delle Farfalle nell'all -...Decima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la Francia, che si aggiudica il torneo di pallamano femminile. Battuta la Russia.'L'Italia Team vola alto, come le Farfalle - ha twittato Malagò - splendido bronzo nell'All Around di ginnastica ritmica e 40 medaglia a Tokyo 2020. Pallamano. Si è conclusa la sfida per la medaglia d ...