Ora è anche ufficiale | Matias Vina è un nuovo giocatore della Roma Il video dell’annuncio

(Di domenica 8 agosto 2021) Che Matissarebbe stato il sostituto di Spinazzola sulla fascia sinistra lo avevamo anticipato lo scorso 15 luglio. Indiscrezione che era diventata praticamente certezza già da qualche giorno. Ora, è: l’uruguaiano classe 1997 è un. Lo ha annunciato il club capitolino tramite i propri canali social. Di seguito le immagini. Benvenuto all’#AS! https://t.co/HmyztoJ9YB#ASpic.twitter.com/TsY6aCiDhN — AS...

Advertising

Linkiesta : La fine delle conferenze stampa-gogna è un piccolo passo verso il ripristino dello stato di diritto Il governo var… - valigiablu : ????? Progetto Pegasus, l’inchiesta sullo spyware che controlla tutto e minaccia la democrazia > Ora disponibile anch… - stebellentani : Gli stipendi dell'Inter sono stati tutti saldati nei tempi previsti. fortuna che nessuno denuncia nel mondo del cal… - chiptizenerased : @dreamopheliaa scusami ho letto solo ora, mi fa tantissimo piacere che possano essere utili anche a qualcun’altro,… - Emanuele676 : @Ettore16132251 @Liber______ @Ruffino_Lorenzo Che peraltro, ora che siamo praticamente al picco, il tasso di cresci… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche

il Resto del Carlino

Peril fronte dell'incendio si allarga. Possibile che arrivinogli elicotteri.Produzioni già decimate dagli eventi estremialla prese con una possibile siccità Con l'arrivo del caldo africano per l'agricoltura italiana ... Anomalie evidenti - sottolinea la Coldiretti -...Dopo il riconoscimento di qualche giorno fa da parte della Ue, anche il Vaticano in questi giorni sta dotando tutti coloro che si sono vaccinati nel piccolo Stato del ‘green pass’. Anche il Papa, seco ...Coronavirus, il bollettino contagi e morti in Italia di ieri, domenica 8 agosto 2021. Sono 5.735 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ...