Ondata di caldo, settimana rovente per l'Italia: fino a Ferragosto punte di 45 gradi, allarme siccità (Di domenica 8 agosto 2021) Sarà una settimana di fuoco per tutta l'Italia, investita da quella che si preannuncia essere l'Ondata di caldo più rovente dell'estate. Da domenica fino a Ferragosto, tutta la Penisola sarà nella morsa dell'anticiclone africano, che porterà le temperature anche a toccare i 45 gradi nel Centro-Sud, con le Isole osservate speciali. Torna l'allarme per gli incendi, di cui abbiamo visto gli effetti devastanti in diverse Regioni a luglio, a livello europeo il secondo più caldo mai registrato.

