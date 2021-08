Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (8 agosto): le Farfalle della ritmica sono di bronzo! (Di domenica 8 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 stanno per concludersi: oggi, domenica 8 agosto, si assegnano gli ultimi 13 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: atletica, basket, boxe, ginnastica ritmica, ciclismo su pista, pallanuoto, pallamano e volley. Atletica, maratona maschile 1 Eliud Kipchoge (Kenya) 2 Abdi Nageeye (Paesi Bassi) 3 Bashir Abdi (Belgio) Ciclismo su pista, sprint femminile 1 Kelsey Mitchell (Canada) 2 Olena Starikova (Ucraina) 3 Lee Wai Sze (Hong Kong) Ciclismo su pista, keirin maschile 1 Jason Kenny (Gran Bretagna) 2 Mohd Azizulhasni Awang (Malesia) 3 Harrie ... Leggi su oasport (Di domenica 8 agosto 2021) Ledi2021 stanno per concludersi:, domenica 8, si assegnano gli ultimi 13 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: atletica, basket, boxe, ginnastica, ciclismo su pista, pallanuoto, pallamano e volley. Atletica, maratona maschile 1 Eliud Kipchoge (Kenya) 2 Abdi Nageeye (Paesi Bassi) 3 Bashir Abdi (Belgio) Ciclismo su pista, sprint femminile 1 Kelsey Mitchell (Canada) 2 Olena Starikova (Ucraina) 3 Lee Wai Sze (Hong Kong) Ciclismo su pista, keirin maschile 1 Jason Kenny (Gran Bretagna) 2 Mohd Azizulhasni Awang (Malesia) 3 Harrie ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - delilahvipic : RT @Eurosport_IT: SEDICI SU SEDICI! ???????? L'Italia scrive un nuovo record nella propria storia olimpica! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici… - Devabole : RT @Eurosport_IT: Da 'Born to Run' a 'Born to Ride' il passo è breve ?? Jessica Springsteen, figlia di Bruce Springsteen, ha vinto l'argent… -