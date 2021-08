Olimpiadi Tokyo | programma italiani in gara oggi domenica 8 agosto Ginnastica ritmica di bronzo! È la 40Â° medaglia! LIVE

(Di domenica 8 agosto 2021)inARTISTICA Medaglia numero 40 per l'Italia ai Giochi Olimpici di. Le Farfalle hanno vinto il bronzo nell'all around a ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - sun_shine1301 : RT @Eurosport_IT: Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs ???????????? ? - ouxienne : RT @Eurosport_IT: ???? Olimpiadi - Tokyo 2020: ?? 40 medaglie (??X10, ??X10, ??X20) ?? 19 discipline diverse a medaglia ?? 16/16 giorni a meda… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Gazzetta dello Sport

È con orgoglio che il presidente del Coni, Giovanni Malagò , durante la conferenza stampa a Casa Italia, tira le somme delledi2020 . La spedizione azzurra ha chiuso con 40 medaglie: ...DIRETTA CERIMONIA DI CHIUSURA2020 Cala il sipario con la diretta della cerimonia di chiusura sulle2020 , che è in programma alle ore 13.00 italiane di oggi pomeriggio, domenica 8 agosto 2021. ...Con 40 medaglie conquistate (10 ori, 10 argenti e 20 bronzi), la spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo 2020 segna un’impresa epica per lo sport italiano nella storia delle Olimpiadi. Dagli stratosferi ...Condividi questo articolo:Tokyo, 8 ago. (Adnkronos) – “Il risultato dell’atletica è nella storia del Comitato Olimpico, dell’Italia e in assoluto delle Olimpiadi. Come capitalizzare? Continuando a far ...