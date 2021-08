Olimpiadi Tokyo | medaglia bronzo nella ritmica femminile | siamo a 40 Maurelli | Centofanti | Duranti | Santandrea | Mogurean

Advertising

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - Fra_dal1897 : RT @Eurosport_IT: SEDICI SU SEDICI! ???????? L'Italia scrive un nuovo record nella propria storia olimpica! ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici… - meschini_nito : Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 8 agosto: Farfalle di bronzo per la 40esima medaglia italian… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Gazzetta dello Sport

... queste le parole del capitano Alessia Maurelli, dopo la consegna della medaglia di bronzo, la quarantesima dell'Italia alledi2020. "Questa vittoria la dedichiamo alla nostra ...E chi avrebbe poi pensato che, dopo solo poche settimane, allediavremmo fatto il record di medaglie: 40 in tutto di cui 10 d'oro. Le medaglie non sono come le azioni di Borsa: non ...Zero finali e zero medaglie: visto così il bottino del tiro a segno italiano alle Olimpiadi di Tokyo sembrerebbe essere molto deludente eppure, per la disciplina che annovera carabine e pistole, verso ...Faniel resiste all’accelerazione. 1.17: Al km 25 passa al comando il kenyano Kipchoge in 1h 17’24”. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della ultima giornata di gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi ...