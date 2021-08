Olimpiadi Tokyo | le 5 emozioni azzurre più grandi

(Di domenica 8 agosto 2021) Mi chiedono di salutaree questa complicata ma bellissima Olimpiade mettendo in fila le cinquepiù. Fosse facile! Non c'erano mai stati, in 125 anni di storia a cinque ...

(Giappone) - Giungono al termine ledi: l'Italia torna a casa più che soddisfatta del suo score, portando a casa quaranta medaglie: dieci d'oro, dieci di argento e venti di bronzo. La cerimonia di chiusura delle ...Sicuramente la pensa così Quinn che, con la squadra femminile del Canada, ha vinto l'oro nel torneo di calcio alledi, battendo in finale la Svezia. In uno scatto, la ragazza ...Il cavallo non ha più seguito le indicazioni della tedesca Schleu che, in lacrime, ha abbandonato la gara, ricevendo numerose critiche per "crudeltà verso gli animali" ...Tokyo sta andando in archivio e la mente è già a Pechino 2022, cioè ai Giochi Olimpici invernali. E montano le polemiche per la scelta di disputare le Olimpiadi in un Paese che palesemente viola i dir ...