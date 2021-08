Olimpiadi Tokyo | Italia sempre a medaglia tutti i giorni! I podi dal 24 luglio all’8 agosto

(Di domenica 8 agosto 2021) Dopo 19 giorni di gare, con 16 in cui si sono assegnati 339 titoli e complessive 1080 medaglie (340 ori, 338 argenti e 402 bronzi) si chiudono ledi. L’porta a casa il numero record di 40(10 ori, 10 argenti e 20 bronzi) in 19 sport differenti (altro record), andando a segnoi giorni (ennesimo primato) con almeno una. I 40DELL’GIORNO PER GIORNO SABATO 24Scherma, sciabola individuale maschile 1 Aron Szilagyi (Ungheria) 2 Luigi Samele () 3 Kim Junghwan ...

Eurosport_IT : ?? | Nella storia delle Olimpiadi, l'Italia non aveva MAI vinto 4 ori nell'atletica: a Tokyo scriviamo la storia! ??… - CB_Ignoranza : La nazionale canadese femminile di calcio ha appena vinto l’Oro alle Olimpiadi di Tokyo. A segnare il rigore decisi… - Eurosport_IT : Quanto si è goduto questo momento Luigi Busà? ?????? Il Gorilla d'Avola vince la prima storica medaglia d'oro delle O… - inter11972 : RT @Eurosport_IT: Aww...!!! ?? La mamma è sempre quel qualcosa in più che ti fa vincere ? - Lucia05149332 : RT @SkyTG24: È il bronzo della ginnastica ritmica la medaglia numero 40 dell'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Gazzetta dello Sport

È l'ultimo giorno delledi2020 e oggi si assegnano le ultime medaglie. Dopo la maratona terminata intorno alle 2 e vinta dal re Eliud Kipchoge , consacratosi tra i più grandi maratoneti della storia, alle 4 ...Malagò: "Bronzo farfalle suggella un'edizione storica" La medaglia di bronzo delle Farfalle nella ginnastica ritmica, alledi2020 regala all'Italia un'altro record: ha conquistato almeno una medaglia in tutti i giorni di gara dellegiapponesi. "L'Italia Team vola alto, come le Farfalle. ...Si è concluso il torneo di volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli USA hanno conquistato la medaglia d'oro sconfiggendo il Brasile in una finale a senso unico, dove le americane hanno gigan ...Ecco come seguire la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che vede il due volte oro olimpico Marcell Jacobs come portabandiera ...