Olimpiadi Tokyo | i Giochi visti dai social Finisce questa fantastica avventura | appuntamento a Pechino 2022!

(Di domenica 8 agosto 2021) Conclusa la spettacolare Cerimonia di chiusura deiOlimpici, la malinconia regna sovrana sugli appassionati di sport di tutto il mondo. Sono state settimane entusiasmanti, ricche di emozioni, record, battaglie e lacrime, che hanno regalato all’Italia attimi indimenticabili. Unico rammarico l’assenza di pubblico per le vicende che tutti noi conosciamo. Tra soli sette mesi sarà nuovamente già tempo di, dasi resta in Asia, con iinvernali che sbarcheranno a2022. Di seguito una carrellata di post dedicati alle ultime battute di queste memorabili ...

Eurosport_IT : 🇮🇹 Olimpiadi - Tokyo 2020: 🏅 40 medaglie (🥇X10, 🥈X10, 🥉X20) 🏅 19 discipline diverse a medaglia 🏅 16/16 giorni… - Eurosport_IT : Adesso anche il RE dell'atletica incorona il nostro Marcell Jacobs 👑🇮🇹🔥 - Eurosport_IT : Tokyo saluta le Olimpiadi così, che bello 😍😍😍 #Tokyo2020 | #ClosingCeremony - PMicarelli : RT @Corriere: Si chiudono le Olimpiadi più difficili (per il Covid), ma radiose per gli azzurri - SportRepubblica : L'orgoglio di mamma Desalu: 'Il mio Fausto sa cos'è la fatica'

Nella cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici di2020, allo stadio Nazionale olimpico di, ha sfilato la delegazione azzurra guidata da Marcell Jacobs, scelto dal Coni come portabandiera dopo le due medaglie d'oro conquistate nei 100 e nella 4X100 di atletica leggera. Per l'Italia si ..."Adesso portiamo i giovani in pista"di: Conyedo bronzo nella lotta«Per me Tokyo rappresenta il sogno di una vita ... Dopo 21 anni la Calabria pallavolistica riporta un atleta alle Olimpiadi: dopo Sidney 2000 con la presenza di un mito della “generazione ...Interrogato sull’opportunità e l’utilità della vaccinazione anti-COVID, ha risposto così: “Mi sono vaccinato perché inizialmente sarei dovuto andare a Tokyo per le Olimpiadi. Io ho preferito ...