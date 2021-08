Olimpiadi Tokyo 2020, Malagò: “Record di medaglie per un’Italia multietnica e super integrata” (Di domenica 8 agosto 2021) Olimpiadi Tokyo, Malagò: “Record di un’Italia multietnica e super integrata” “È un’Italia multietnica e super integrata” quella che ha ottenuto il Record di medaglie (ben 40) conquistate alle Olimpiadi di Tokyo 2020: a dichiararlo è il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa a Casa Italia durante la quale è stato tracciato un bilancio finale della spedizione ... Leggi su tpi (Di domenica 8 agosto 2021): “di” “È” quella che ha ottenuto ildi(ben 40) conquistate alledi: a dichiararlo è il presidente del Coni, Giovanni, nel corso della conferenza stampa a Casa Italia durante la quale è stato tracciato un bilancio finale della spedizione ...

