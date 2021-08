Olimpiadi Tokio 2020, l’Italia conquista la 40° medaglia: bronzo per le Farfalle della ginnastica ritmica (Di domenica 8 agosto 2021) l’Italia questa notte ha conquistato la 40° medaglia alle Olimpiadi di Tokio 2020 grazie alla splendida esibizione delle Farfalle. Le atlete italiane della nazionale di ginnastica ritmica sono riuscite a conquistare il terzo posto e la medaglia di bronzo. ginnastica ritmica: arriva il bronzo alle Olimpiadi di Tokio 2020 Le azzurre, dopo tre spettacolari ed impeccabili ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021)questa notte hato la 40°alledigrazie alla splendida esibizione delle. Le atlete italianenazionale disono riuscite are il terzo posto e ladi: arriva ilallediLe azzurre, dopo tre spettacolari ed impeccabili ...

